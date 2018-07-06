21:47 | Футбол — Испания

СМИ: отчисленный из сборной Хорватии Калинич согласовал контракт с "Атлетико"


"Атлетико" согласовал с представителями форварда "Милана" Николы Калинича контракт с зарплатой в размере трех миллионов евро в год, утверждает Sportitalia.

Теперь "матрасникам" осталось договориться о сумме трансфера с руководством "россонери".

Отмечается, что у 30-летнего игрока также было предложение от "Севильи", но он выбрал "Атлетико", чтобы поиграть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Калинич был отправлен домой прямо во время чемпионата мира, после того отказался выходить на замену в конце игры с Нигерией (2:0).

К комментариям
0
Материалы других СМИ