СМИ обвинили руководство "Барселоны" во лжи в истории трансфера Неймара

Руководители "Барселоны" еще в мае были в курсе, что существует серьезная вероятность перехода нападающего команды Неймара в "ПСЖ", утверждает Catalunya Radio. После состоявшегося трансфера президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что ошибался в бразильце, поскольку тот обманул клуб, ранее пообещав, что не уйдет. В ответ на это Неймар назвал Бартомеу "посмешищем".

Однако согласно источнику, глава сине-гранатовых и его заместители задолго до открытия трансферного окна знали, что в услугах форварда всерьез заинтересован "ПСЖ", который раз за разом продолжал делать новые предложения о покупке игрока. Отмечается, что во время турне по США в "Барселоне" были уверены на 99 процентов, что Неймар уйдет, хотя в СМИ представители клуба заявляли обратное.

Напомним, "Барселона" долго пыталась удержать Неймара в команде, но в итоге приняла от него платеж на 222 миллиона евро, которые были прописаны в виде суммы отступных. После этого форвард в статусе свободного агента подписал контракт с "ПСЖ".