СМИ: Неймар пропустит матч с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Неймар будет дисквалифицирован на три игры за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), утверждает Marca. Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля.

Комиссия рассмотрела видеозапись данного эпизода и приняла решение наказать форварда. Официально об этом будет объявлено во вторник. Таким образом, футболист не сможет принять участие в матче с "Реалом".

Отметим, что данное удаление стало пятым в карьере Неймара. Кроме того, сине-гранатовые остались в меньшинстве впервые за последние 59 игр.

Напомним, что "Реал" и "Барселона" встретятся в матче 33-го тура чемпионата Испании, который состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры - в 21.45 по московскому времени.