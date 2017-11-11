01:40 | Футбол — Испания

СМИ: Неймар конфликтует с тренерами со времен "Сантоса"


По информации Goal.com, конфликты форварда "ПСЖ" Неймара с тренерами начались еще до его переезда в Европу. Во время выступления за "Сантос" и молодежные сборные Бразилии, нападающий неоднократно выражал недовольство работой специалистов.

– Ему не нравятся никакие тренеры, – цитирует Goal.com своего источника. – У него были проблемы и с Луисом Энрике в "Барселоне", ему не нравилось, как тренер выбирает стартовый состав и как проводит замены. Неймару очень не понравилось, когда ассистент Энрике сказал ему сосредоточиться на футболе, чтобы не закончить карьеру как Роналдинью.

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