СМИ: Неймар конфликтует с тренерами со времен "Сантоса"

По информации Goal.com, конфликты форварда "ПСЖ" Неймара с тренерами начались еще до его переезда в Европу. Во время выступления за "Сантос" и молодежные сборные Бразилии, нападающий неоднократно выражал недовольство работой специалистов.

– Ему не нравятся никакие тренеры, – цитирует Goal.com своего источника. – У него были проблемы и с Луисом Энрике в "Барселоне", ему не нравилось, как тренер выбирает стартовый состав и как проводит замены. Неймару очень не понравилось, когда ассистент Энрике сказал ему сосредоточиться на футболе, чтобы не закончить карьеру как Роналдинью.