СМИ: Неймар хочет играть с Криштиану Роналду

Нападающий "ПСЖ" Неймар все же может перейти в "Реал" ближайшим летом, уверена Marca. Издание сообщает, что бразилец не оставляет идеи перебраться в Мадрид после окончания сезона. По данным источника, он хочет играть с Криштиану Роналду, создав с ним эффективную связку.

При этом сообщается, что для Неймара важным условием является то, чтобы португалец не был против его перехода в "Реал". Ранее Роналду заявлял, что такой трансфер вряд ли возможен, поскольку Неймара все должно устраивать в Париже.