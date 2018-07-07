СМИ: налоговое законодательство Италии выгодно Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в случае перехода в "Ювентус" столкнется с выгодным налоговым законодательством Италии, сообщает Il Mattino. В Испании у 33-летнего португальца были проблемы с местными властями - он был приговорен к 2 годам условного заключения и штрафу в размере 19 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год.

Черно-белый Роналду. "Ювентус" забирает короля Мадрида себе?

В итальянской прессе отмечают, что вступивший в силу в 2017 году налоговый закон был направлен на привлечение иностранных инвесторов и знаменитостей - они имеют право выплачивать не более 100 тысяч евро от зарубежных доходов. Это относится к спонсорским контрактам и доходам от недвижимости.

- Такая налогоая ситуация была введена, чтобы привлечь звезд в наш чемпионат, - сказал адвокат Legalitax Серджио Сирабелла.

По данным СМИ, руководство туринцев уверено в том, что трансфер состоится. Мадридцы, в свою очередь, готовы расстаться с форвардом как минимум за 130 миллионов евро.

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.