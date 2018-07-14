СМИ: Налоговая служба Испании не отстанет от Роналду даже в Италии

Ордер на арест нападающего Криштиану Роналду все еще может быть использован, несмотря на переход португальца из "Реала" в "Ювентус", сообщает Marca со ссылкой на представителя министерства финансов Испании Хосе Марию Молинедо.

Напомним, португалец долгое время находится под следствием. Согласно обвинениям, с 2011 по 2014 годы он сознательно укрывал свои доходы. Ранее сторонам удалось договориться, что Роналду заплатит штраф в размере около 19 миллионов евро и дело будет закрыто.

- Подписание Роналду "Ювентусом" не решит его проблем с казначейством, даже в Италии мы можем использовать ордер на арест, - заявил Молинедо. – Его адвокаты продолжат защиту в испанских судах. Есть также Европейский суд по этому вопросу.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июня этого года после девяти лет, проведенных в "Реале".