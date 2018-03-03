СМИ: "МЮ" летом хочет купить тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Don Balon. По информации источника, "красные дьяволы" рассматривают немецкого голкипера каталонцев в качестве замены Давиду Де Хеа, который летом 2018 года может перейти в "Реал".
Отмечается, что в услугах игрока сине-гранатовых заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Английский клуб готов заплатить за голкипера 100 миллионов евро.
Напомним, тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца сезона-2021/22. Трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 40 миллионов евро.
В этом сезоне голкипер принял участие в 38 матчах на клубном уровне. пропустив 23 мяча. В 19 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Flamenco
Тер-Штеген не продается!
16:45
True Timati
Надо быть полным дураком, чтобы свалить в такое говнище, как МЮ. МЮ имени Моуринью
14:49
Millwall82
Для Реала - 100 млн евро за Де Хеа...пфф, копейки. Ну и не подходит Тер Штеген под стиль Муриньо, он ведь и играет как Нойер, всегда высоко, порой как защитник. Донарумма, вот более реальный кандидат.
13:37
Бергкамп 10
купят в одном случае, если уйдет Де Хеа в Реал!
12:33
Player124
Хотеть не вредно, МЮ.
11:28
Manted
Де Хеа не уйдет,есть Ромеро!
11:11