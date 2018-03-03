10:58 | Футбол — Испания

СМИ: "МЮ" летом хочет купить тер Штегена

Марк-Андре ТЕР-ШТЕГЕН. Фото REUTERS
Марк-Андре ТЕР-ШТЕГЕН. Фото REUTERS
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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Don Balon. По информации источника, "красные дьяволы" рассматривают немецкого голкипера каталонцев в качестве замены Давиду Де Хеа, который летом 2018 года может перейти в "Реал".

Отмечается, что в услугах игрока сине-гранатовых заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Английский клуб готов заплатить за голкипера 100 миллионов евро.

Напомним, тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца сезона-2021/22. Трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне голкипер принял участие в 38 матчах на клубном уровне. пропустив 23 мяча. В 19 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Flamenco

Тер-Штеген не продается!

16:45

True Timati

Надо быть полным дураком, чтобы свалить в такое говнище, как МЮ. МЮ имени Моуринью

14:49

Millwall82

Для Реала - 100 млн евро за Де Хеа...пфф, копейки. Ну и не подходит Тер Штеген под стиль Муриньо, он ведь и играет как Нойер, всегда высоко, порой как защитник. Донарумма, вот более реальный кандидат.

13:37

Бергкамп 10

купят в одном случае, если уйдет Де Хеа в Реал!

12:33

Player124

Хотеть не вредно, МЮ.

11:28

Manted

Де Хеа не уйдет,есть Ромеро!

11:11

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