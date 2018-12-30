15:26 | Футбол — Испания

СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"

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Форвард "Севильи"  Луис Муриэль может в ближайшее время стать игроком "Милана", сообщают итальянские СМИ.

По данным MilanNews.it, клубы согласовали аренду до конца сезона с опцией выкупа контракта. При этом возможность подписания контракта будет зависеть от того, выйдет ли "Милан" в Лигу чемпионов.

27-летний колумбиец в текущем сезоне провел 19 матчей за "Севилью", в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Все о чемпионате Италии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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