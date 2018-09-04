СМИ: Моуринью получил год тюрьмы условно за неуплату налогов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью осужден на один год условно за неуплату налогов в Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что португалец утаил от испанских налоговиков 3,3 миллиона евро, который он получил за права на использование своего имиджа. Это произошло в период его работы в "Реале" в 2011 и 2012 годах.

Ранее сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.