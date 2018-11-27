23:43 27 ноября | Футбол — Испания

СМИ: Модрич выиграет "Золотой мяч", оставив позади Роналду и Гризманна

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Хавбек "Реала" и сборной Хорватии  Лука Модрич выиграет "Золотой мяч" - 2018, утверждает испанская радиостанция Onda Cero. Второе место займет форвард "Ювентуса"  Криштиану Роналду, третье - нападающий "Атлетико"  Антуан Гризманн.

Церемония вручения премии состоится 3 декабря в Париже. Модрич в 2018 году выиграл Лигу чемпионов в составе "Реала", а также стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.

 

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