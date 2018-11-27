СМИ: Модрич выиграет "Золотой мяч", оставив позади Роналду и Гризманна

Хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич выиграет "Золотой мяч" - 2018, утверждает испанская радиостанция Onda Cero. Второе место займет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, третье - нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

🔊 EXCLUSIVA @Radioestadio: Modric ganará el Balón de Oro, Cristiano será segundo y Griezmann, tercero https://t.co/lhA9Hq9z0z Informa @Hectorfernandez – Onda Cero (@OndaCero_es) 27 ноября 2018 г.

Церемония вручения премии состоится 3 декабря в Париже. Модрич в 2018 году выиграл Лигу чемпионов в составе "Реала", а также стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.