СМИ: Между представителями Конте и "Реала" возникли разногласия

Руководство "Реала" провело переговоры с представителями итальянского специалиста Антонио Конте. Как утверждает AS, в ходе обсуждения между сторонами возникли некоторые разногласия.

В число спорных пунктов входит финансовый вопрос, а также срок возможного контракта. На пост главного тренера "Реала" также претендует Сантьяго Солари, являющийся наставником "Кастильи".

Напомним, в ближайшее время Хулен Лопетеги может быть уволен с поста главного тренера "королевского клуба". Вчера "сливочные" уступили "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустились на 9-е место.

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