СМИ: Месси уговаривает Гвардьолу вернуться в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу вернуться в каталонский клуб, утверждает The Sun. Форвард контактировал со специалистом после поражения сине-гранатовых в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4). Аргентинец считает, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике негативно влияет на команду.

Напомним, Гвардьола возглавлял каталонцев с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые трижды становились победителями чемпионата Испании, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка страны, два раза становились победителями Лиги чемпионов, Суперкубка и клубного чемпионата мира.