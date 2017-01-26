СМИ: Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выбрал место и дату свадьбы, утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, аргентинец женится на своей невесте Антонелле Рокуццо в их родном Росарио 24 июня, в день 30-летия футболиста.
С Рокуццо Месси встречается уже больше семи лет, у пары двое детей - Тиаго (2012 года рождения) и Матео (2015).
Zangezi
Нифига себе встречается! Аж двух детей навстречал..
19:45 26 января
shpasic
с финансами туговато после раскрытия всех налоговых махинаций)
17:04 26 января
minya
Это он только на свадьбу накопил, не хотел в кредит брать.
16:50 26 января
Ботаникум
П_о_в_а_р Шоб два разА не тратится. Вот жмот. ------- Не жмот, а - ЭКОНОМНЫЙ. Ему же за "перхоть" не платят, как некоему КриРо.
16:27 26 января
баламошка
Не на Лопырёвой? А то через год в Шиннике окажется.
16:22 26 января
П_о_в_а_р
Шоб два разА не тратится. Вот жмот.
16:20 26 января