16:13 26 января | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выбрал место и дату свадьбы, утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, аргентинец женится на своей невесте Антонелле Рокуццо в их родном Росарио 24 июня, в день 30-летия футболиста. 

С Рокуццо Месси встречается уже больше семи лет, у пары двое детей - Тиаго (2012 года рождения) и Матео (2015).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Zangezi

Нифига себе встречается! Аж двух детей навстречал..

19:45 26 января

shpasic

с финансами туговато после раскрытия всех налоговых махинаций)

17:04 26 января

minya

Это он только на свадьбу накопил, не хотел в кредит брать.

16:50 26 января

Ботаникум

П_о_в_а_р Шоб два разА не тратится. Вот жмот. ------- Не жмот, а - ЭКОНОМНЫЙ. Ему же за "перхоть" не платят, как некоему КриРо.

16:27 26 января

баламошка

Не на Лопырёвой? А то через год в Шиннике окажется.

16:22 26 января

П_о_в_а_р

Шоб два разА не тратится. Вот жмот.

16:20 26 января

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