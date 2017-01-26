СМИ: Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выбрал место и дату свадьбы, утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, аргентинец женится на своей невесте Антонелле Рокуццо в их родном Росарио 24 июня, в день 30-летия футболиста.

С Рокуццо Месси встречается уже больше семи лет, у пары двое детей - Тиаго (2012 года рождения) и Матео (2015).