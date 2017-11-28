СМИ: Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом с зарплатой 43 миллиона евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает Marca. По условиям соглашения, годовой оклад 30-летнего игрока составляет 30 миллионов, а с учетом бонусов – 43 миллиона. Сумма отступных за аргентинца достигла 700 миллионов евро.
После Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов идут Карлос Тевес ("Шанхай Шэньхуа", 38 миллиона евро за сезон), Неймар ("ПСЖ", 36 млн), Криштиану Роналду ("Реал", 34 млн), Оскар ("Шанхай Шанган", 24 млн), Гарет Бэйл ("Реал", 23 млн), Эсекьэль Лавесси ("Хэбэй", 22 млн), Халк ("Шанхай Шанган", 20 млн), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17 млн) и Грациано Пелле ("Шаньдун Лунэн", 15 млн).
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Карлос Тевес
- Гарет Бэйл
- Эсекьель Лавесси
- Халк
- Поль Погба
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Грациано Пелле
Belousov
Ждем нытья Неймара и Роналду по поводу нового контракта :))
13:21