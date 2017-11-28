СМИ: Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом с зарплатой 43 миллиона евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает Marca. По условиям соглашения, годовой оклад 30-летнего игрока составляет 30 миллионов, а с учетом бонусов – 43 миллиона. Сумма отступных за аргентинца достигла 700 миллионов евро.

После Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов идут Карлос Тевес ("Шанхай Шэньхуа", 38 миллиона евро за сезон), Неймар ("ПСЖ", 36 млн), Криштиану Роналду ("Реал", 34 млн), Оскар ("Шанхай Шанган", 24 млн), Гарет Бэйл ("Реал", 23 млн), Эсекьэль Лавесси ("Хэбэй", 22 млн), Халк ("Шанхай Шанган", 20 млн), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17 млн) и Грациано Пелле ("Шаньдун Лунэн", 15 млн).

Месси не продается! Гарантия - 700 миллионов евро