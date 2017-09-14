СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" в ближайшее время

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает AS. Летом клуб согласовал детали рабочего соглашения, договора на имиджевые права и сотрудничества между сине-гранатовыми и фондом футболиста. Предполагается, что контракт будет рассчитан до 2021 года.

Напомним, что 30-летний игрок находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" Месси пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на его счету 30 трофеев на клубном уровне. Контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.