СМИ: Месси не продлил контракт с "Барселоной" из-за Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом из-за сложившейся ситуации в руководстве, сообщает AS. По информации источника, аргентинец не хочет подписывать новое соглашение в тот период, когда идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Если Месси не подпишет контракт в этот период, то он повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.

В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.

Напомним, что 30-летний игрок находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" Месси пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на его счету 30 трофеев на клубном уровне. Контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.