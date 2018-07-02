СМИ: Мбаппе - главная трансферная цель "Реала"

Основной трансферной целью "Реала" стал нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе, сообщают испанские СМИ.

По данным El Confidencial, мадридский клуб отказался от варианта с Мохамедом Салахом, который продлил контракт с "Ливерпулем". Главной целью "Королевского клуба" на данный момент является француз. Другое испанское издание Diario Gol указывает, что взамен "Реал" готов отдать парижанам Марко Асенсио или Гарета Бэйла, чтобы уменьшить сумму отступных.

19-летний нападающий в прошлом сезоне провел 46 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и забил 21 мяч при 16 голевых передачах.