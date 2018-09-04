СМИ: матч "Жирона" – "Барселона" пройдет в Майами 27 января

29 июля 2017 года. Майами. "Реал" - "Барселона" - 2:2. Болельщики из Флориды в прошлом году стали свидетелями Класико в рамках Международного кубка чемпионов. Фото AFP

Стали известны дата и место проведения матча 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" – "Барселона", сообщает Sport.es. Эта встреча станет первой вынесенной игрой ла лиги – она пройдет 27 января в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

"Матчи ла лиги в США - это безумие. Игроки готовы начать забастовку"

Решение о проведении как минимум одного матча чемпионата Испании на территории США связано с партнерским соглашением продвижению футбола в Северной Америке, которое лига заключила в августе этого года. Договор между организаторами чемпионата Испании и медиагруппой Relevent рассчитан на 15 лет. Игроки большинства команд выступили категорически против проведения игр за пределами страны.

По информации издания, руководство "Жироны" уже прорабатывает возможность компенсации для болельщиков команды в связи с проведением матча в США. Так, 1500 владельцев абонементов получат бесплатные авиабилеты до места проведения матча, а также им будет оплачена одна ночь проживания в одном из отелей Флориды.

Кроме того, клуб из Жироны (Каталония) собирается выделить пять тысяч билетов на матч против "Барселоны" на поле соперника (расстояние между городами составляет 101,7 км). Встреча состоится 23 сентября на стадионе "Камп Ноу".

Тем, кто воспользуется этой опцией, вернут 20 процентов от стоимости абонемента. Отказавшимся от выезда на стадион сине-гранатовых вернут 40 процентов от цены абонемента.