10:18 | Футбол — Испания

СМИ: матч "Барселона" - "Малага" может быть сорван


Меры безопасности при проведении матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой" будут усилены. Как сообщает Le Figaro, встреча вообще может оказаться под угрозой срыва из-за напряженной политической обстановки.

Сегодня власти Испании могут объявить о временном лишении Каталонии статуса автономии из-за намерения региона отделиться от страны. Если это случится, то в городе возможны беспорядки, поскольку запланирован ряд демонстраций.

Матч "Барселона" – "Малага" начнется сегодня, 21 октября, в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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