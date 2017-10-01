СМИ: Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" отменен из-за референдума о независимости Каталонии

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" не состоится из-за беспорядков, вызванных референдумом о независимости Каталонии, утверждает RAC1. Референдум не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией - на данный момент пострадали уже около 337 человек.

"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Если информация СМИ окажется неверной, и игра все же состоится, то "СЭ" проведет ее трансляцию.