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15:51 | Футбол — Испания

СМИ: Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" отменен из-за референдума о независимости Каталонии

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Референдум в Каталонии.Каталонский референдум. Что будет с "Барсой"

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" не состоится из-за беспорядков, вызванных референдумом о независимости Каталонии, утверждает RAC1. Референдум не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией - на данный момент пострадали уже около 337 человек.

"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Если информация СМИ окажется неверной, и игра все же состоится, то "СЭ" проведет ее трансляцию.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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PitersS

Пригласите США-те быстро все разрулят..

16:32

Boooom

Нужно было туда отправить Гиркина, Моторолу, отпускников, заблудившихся для борьба с мадридской хунтой

16:23

RurikKF

Срочно нужно вызывать ВСУ и наводить порядок у сепаратистов))))) месси растрелять!

16:20

PitersS

С кем Барса будет играть, когда отделятся?-Испании будет принципиально не пускать Барсу к себе.

16:14

zenitoman

Свободу Каталонии!

16:10