СМИ: Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" отменен из-за референдума о независимости Каталонии

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" не состоится из-за беспорядков, вызванных референдумом о независимости Каталонии, утверждает RAC1. Референдум не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией - на данный момент пострадали уже около 337 человек.
"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.
Если информация СМИ окажется неверной, и игра все же состоится, то "СЭ" проведет ее трансляцию.
PitersS
Пригласите США-те быстро все разрулят..
16:32
Boooom
Нужно было туда отправить Гиркина, Моторолу, отпускников, заблудившихся для борьба с мадридской хунтой
16:23
RurikKF
Срочно нужно вызывать ВСУ и наводить порядок у сепаратистов))))) месси растрелять!
16:20
PitersS
С кем Барса будет играть, когда отделятся?-Испании будет принципиально не пускать Барсу к себе.
16:14
zenitoman
Свободу Каталонии!
16:10