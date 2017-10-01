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15:51 | Футбол — Испания

СМИ: Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" отменен из-за референдума

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Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" сегодня не состоится, утверждает RAC1. Причиной стали беспорядки, происходящие в Каталонии.

 
Референдум в Каталонии.Каталонский референдум. Что будет с "Барсой"

В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. 

"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Если информация СМИ окажется неверной, и игра все же состоится, то "СЭ" проведет ее трансляцию.

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