СМИ: Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" отменен из-за референдума

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" сегодня не состоится, утверждает RAC1. Причиной стали беспорядки, происходящие в Каталонии.

В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Если информация СМИ окажется неверной, и игра все же состоится, то "СЭ" проведет ее трансляцию.