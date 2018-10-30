СМИ: Мартинеса готовы отпустить из сборной Бельгии в "Реал"

Федерация футбола Бельгии не будет препятствовать уходу главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса в "Реал", сообщает A Bola. Испанский специалист входит в число претендентов на пост главного тренера "Реала" после отставки с этой должности Хулена Лопетеги. По данным источника, в Бельгии с пониманием отнесутся к желанию Мартинеса продолжить карьеру в "Реале", если мадридцы сделают ему предложение.

Однако покинуть сборную Бельгии Мартинес сможет только после ноябрьских матчей в Лиге наций. Помимо Мартинеса "Реал" рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Жозе Моуринью, если верить испанским СМИ. Временно мадридскую команду возглавил тренер "Кастильи" Сантьяго Солари.