СМИ: Марселу пропустит мадридское дерби и может не сыграть с ЦСКА

Защитник "Реала" Марселу, возможно, пропустит три ближайших матча своей команды, сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, бразилец точно пропустит мадридское дерби против "Атлетико" на выходных. Официальный сайт "Реала" сообщил, что у него повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. По данным издания, футболист, вероятно, не сыграет и на следующей неделе. Это означает, что он пропустит матч с ЦСКА в Лиге чемпионом и "Алавесом" в чемпионате Испании.

Игрок получил травму в матче с "Севильей" (0:3). Он покинул поле в конце матча, оставив команду в меньшинстве. В текущем сезоне 30-летний футболист провел семь матчей за "Реал" и сделал одну голевую передачу.

29 сентября "Реал" примет "Атлетико". 2 октября мадридский клуб сыграет против ЦСКА в Москве.

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