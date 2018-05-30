СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести Бэйла в летнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести нападающего "Реала" Гарета Бэйла этим летом, после чемпионата мира, сообщает Marсa. По данным издания, руководство манкунианцев считает, что сейчас – самое подходящее время. Ранее 28-летний валлиец заявил, что решит свое будущее в ближайшие несколько недель.

"МЮ" намерен убедить Бэйла перейти в команду и сделать его основной фигурой. Однако, по информации издания, Королевский клуб хочет сохранить валлийца. Если же нападающий все-таки решит уйти, "Реал" запросит за него минимум 140 миллионов евро.

Отметим, что главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью в прошлом году уже пытался приобрести Бэйла, однако, как позже признавался сам игрок, для него было важнее остаться в "Реале".

Бэйл перешел в мадридскую команду из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. В составе "Реала" нападающий провел 189 матчей и забил 88 голов.