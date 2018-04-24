СМИ: "Манчестер Сити" и "ПСЖ" готовы предложить контракт Иньесте

"Манчестер Сити" и "ПСЖ" готовы летом предложить контракт полузащитнику и капитану "Барселоны" Андресу Иньесте, сообщает As. Ранее 33-летний хавбек сказал, что определится со своим будущим в каталонской команде до 29 апреля.

Издание утверждает, что ветеран сине-гранатовых не принял решения о том, продолжит ли он выступать за "Барселону" из-за интереса со стороны европейских топ-клубов. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах Иньесты заинтересованы сразу три клуба из чемпионата Китая – "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Шанхай Шэньхуа" и "Чунцин Лифань".

Отметим, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу после победы в финале Кубка Испании над "Севильей" (5:0) сказал, что Иньеста может сам решить, когда ему завершить карьеру в каталонском клубе.