СМИ: Лунин станет третьим вратарем "Реала"

Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, вратарь мадридцев Лука Зидан переведен в "Кастилью", сообщает L’Équipe. В прошлом сезоне 20-летний француз был третьим голкипером "королевского клуба", сыграв за основной состав один матч.

Этим летом мадридцы приобрели двух вратарей – украинца Андрея Лунина у "Зари" и бельгийца Тибо Куртуа у "Челси". В двух официальных играх этого сезона ворота "Реала" защищал Кейлор Навас. Издание утверждает, что новый главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги сделает ставку именно на эту тройку голкиперов.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Лунин может быть отдан в аренду. Претендентами на него назывались "Леганес", "Райо Вальекано" и "Вальядолид".