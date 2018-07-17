СМИ: Лопетеги убедил Бэйла остаться в "Реале"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл провел беседу с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги, информирует The Telegraph. В ходе разговора специалист убедил валлийца остаться в команде. Как отмечается, Лопетеги видит в Бэйле ключевого игрока и не хочет отпускать его в другую команду.

Также на решение 29-летнего нападающего остаться повлиял уход Криштиану Роналду в "Ювентус". Ранее интерес к Бэйлу проявлял "Манчестер Юнайтед". Валлиец играет за "Реал" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.