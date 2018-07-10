СМИ: Лопетеги не смог убедить Роналду остаться в "Реале"

Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги предпринял попытку сохранить в составе команды нападающего Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, специалист лично звонил 33-летнему португальцу и пытался убедить его не покидать "королевский клуб".

В ответ Роналду объяснил свою позицию. Стороны так и не смогли договориться, каждый остался при своем мнении.

Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов. В ближайшее время агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента. Одновременно с этим в Греции, где отдыхает Роналду, должен состояться финальный раунд переговоров между Джанни Аньелли, который представляет семью, владеющую туринским клубом, и самим игроком.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.