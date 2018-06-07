СМИ: "Ливерпуль" откажется от Облака из-за слишком высокой цены

"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения голкипера "Атлетико" Яна Облака из-за цены в 80 миллионов евро, которую установило руководство мадридского клуба, сообщает The Mirror.

Боссы "Ливерпуля" рассматривали 25-летнего словенца в качестве главной трансферной цели на это лето, однако, по данным британского издания, сделка сорвется из-за слишком высокой цены в 80 миллионов евро.

Облак имеет с "Атлетико" действующий трехгодичный контракт. Словенец выступает за "матрасников" с 2014 года. В 162 матчах он 93 раза отыграл на ноль, а в прошедшем сезоне в 49 играх пропустил лишь 28 мячей.