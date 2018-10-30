СМИ: Лаудруп отказался возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп отказался возглавить "Реал", утверждает AS. 54-летний датчанин был одним из приоритетных вариантов для президента "королевского клуба" Флорентино Переса.

Люди из окружения Лаудрупа сообщили изданию, что тот всей душой любит "Реал", однако не хочет возглавлять его из-за неуверенности в текущей спортивной политике "сливочных", а также туманных перспектив на будущее.

Лаудруп выступал за "Реал" с 1994 по 1996 год, играя на позиции полузащитника.

Напомним, Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера "Реала" 29 октября. "Королевский клуб" занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков после 10 туров.

Исполняющим обязанности главного тренера "Реала" сейчас является Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью". Претендентами на пост наставника "королевского клуба" считаются Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").

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