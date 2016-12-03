СМИ: Криштиану Роналду уклонялся от уплаты налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уклонялся от уплаты налогов, утверждает Football Leaks. По информации источника, это происходило по схеме агента португальского футболиста Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах. Сообщается, что за последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих форварду. Это позволяло ему платить минимальные налоги (менее четырех процентов). Адвокаты спортсмена подчеркивают, что в настоящий момент проходит расследование по уплате налогов на доход Криштиану Роналду за период с 2011-го по 2013 год.

Кроме того, футболисту грозит расследование по другой операции. Сообщается, что ему удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

Сообщается, что по этой же схеме от уплаты налогов уклонялись и другие клиента Мендеша – Жозе Моуринью и Фалькао.