00:15 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Криштиану Роналду уклонялся от уплаты налогов

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уклонялся от уплаты налогов, утверждает Football Leaks. По информации источника, это происходило по схеме агента португальского футболиста Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах. Сообщается, что за последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих форварду. Это позволяло ему платить минимальные налоги (менее четырех процентов). Адвокаты спортсмена подчеркивают, что в настоящий момент проходит расследование по уплате налогов на доход Криштиану Роналду за период с 2011-го по 2013 год.

Кроме того, футболисту грозит расследование по другой операции. Сообщается, что ему удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

Сообщается, что по этой же схеме от уплаты налогов уклонялись и другие клиента Мендеша – Жозе Моуринью и Фалькао.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy

Смока в истерике. Его кумиры сдуваются как любимые резиновые куклы.

02:26

механик39

Странно , у нас вроде в РФПЛ он еще не играл ,где научился ?

02:12

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

BosS73, это в раше так. спецом делают лазейки и ходят кому надо. но там не раша.

01:52

Lexx Luger

спалили контору

01:50

shpasic

Месси негодует вместе с Неймаром)

01:16

BosS73

Если уходили по законной схеме, то и предъявить нельзя же? Сами лазейку законодатели оставили. Никто закон не нарушал

01:01

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