08:45 | Футбол — Испания

СМИ: Криштиану Роналду станет частью сделки по переходу Неймара в "Реал"

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"Реал" намерен подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует cadenaser. Отмечается, что в переходе заинтересован лично президент "королевского клуба" Флорентино Перес.

По информации источника Перес готов включить в сделку по Неймару нападающего Криштиану Роналду. Переход может состояться после чемпионата мира-2018.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом минувшего года из "Барселоны", сумма сделки составила 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

1 апрельская шутка от перчика!

12:25

Спринт

Парижанам португальский форвард, который уже скоро поедет с ярмарки, сейчас нужен как попу гармонь. Сам то Роналду поедет куда угодно за большими деньгами, поминая что это будет его последний контракт.

12:00

Serenky25

Скоро в лотерее Новогодний миллиард , как главный приз будут разыгрывать 1% прав на Неймара.

09:44