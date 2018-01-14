СМИ: Криштиану Роналду станет частью сделки по переходу Неймара в "Реал"

"Реал" намерен подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует cadenaser. Отмечается, что в переходе заинтересован лично президент "королевского клуба" Флорентино Перес.
По информации источника Перес готов включить в сделку по Неймару нападающего Криштиану Роналду. Переход может состояться после чемпионата мира-2018.
Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом минувшего года из "Барселоны", сумма сделки составила 222 миллиона евро.
Flamenco
1 апрельская шутка от перчика!
12:25
Спринт
Парижанам португальский форвард, который уже скоро поедет с ярмарки, сейчас нужен как попу гармонь. Сам то Роналду поедет куда угодно за большими деньгами, поминая что это будет его последний контракт.
12:00
Serenky25
Скоро в лотерее Новогодний миллиард , как главный приз будут разыгрывать 1% прав на Неймара.
09:44