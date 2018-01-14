СМИ: Криштиану Роналду станет частью сделки по переходу Неймара в "Реал"

"Реал" намерен подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует cadenaser. Отмечается, что в переходе заинтересован лично президент "королевского клуба" Флорентино Перес.

По информации источника Перес готов включить в сделку по Неймару нападающего Криштиану Роналду. Переход может состояться после чемпионата мира-2018.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом минувшего года из "Барселоны", сумма сделки составила 222 миллиона евро.