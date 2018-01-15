СМИ: Криштиану Роналду летом хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сообщил некоторым партнерам по команде, что летом покинет клуб, утверждает AS. Как пишет испанское издание, "Манчестер Юнайтед" станет для португальца наиболее вероятным местом для продолжения карьеры. За "МЮ" чемпион Европы уже выступал с 2003 по 2009 год. В английском клубе уже знают о намерении Криштиану Роналду.
Желание покинуть "Реал" обусловлено тем, что 31-летний нападающий считает себя обманутым руководством "Реала". Президент мадридцев Флорентино Перес весной обещал Криштиану Роналду улучшить условия контракта. Однако этого так и не произошло. Футболисту, который получает 21 миллион евро в год, не нравится, что он зарабатывает меньше некоторых других игроков и занимает лишь пятое место в мире по этому показателю.
Ранее сообщалось, что "Реал" после чемпионата мира-2018 намерен подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, а в сделку по трансферу включить Криштиану Роналду.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Флорентино Перес
Дядька
Мальчик хочет в Эм-Йю - ты знаешь чики-чики-та )
15:19
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
Flamenco
Кто такая Кристина? И купленные мячики нужно сдать в музей!
12:15
Семь ветров
Смотря какова сумма компенсации от Реала, миллионов за 50 можно принять лучшего игрока планеты. Реал готов платить?
11:47
AFoot
Ему 32 года, будет 33 5го февраля *facepalm*
11:22