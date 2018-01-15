СМИ: Криштиану Роналду летом хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сообщил некоторым партнерам по команде, что летом покинет клуб, утверждает AS. Как пишет испанское издание, "Манчестер Юнайтед" станет для португальца наиболее вероятным местом для продолжения карьеры. За "МЮ" чемпион Европы уже выступал с 2003 по 2009 год. В английском клубе уже знают о намерении Криштиану Роналду.

Желание покинуть "Реал" обусловлено тем, что 31-летний нападающий считает себя обманутым руководством "Реала". Президент мадридцев Флорентино Перес весной обещал Криштиану Роналду улучшить условия контракта. Однако этого так и не произошло. Футболисту, который получает 21 миллион евро в год, не нравится, что он зарабатывает меньше некоторых других игроков и занимает лишь пятое место в мире по этому показателю.

Ранее сообщалось, что "Реал" после чемпионата мира-2018 намерен подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, а в сделку по трансферу включить Криштиану Роналду.