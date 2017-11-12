СМИ: Криштиану Роналду изменил своей беременной девушке

Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес, которая лично рассказала об этом на реалити-шоу "Любовь на вершине".
– Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями, между нами было доверие, связь. Он приятный человек, и после того, как мы долго переписывались, было потрясающе встретиться с ним, – сказала Наташа Родригес. – Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.
Я думаю, он использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было моей мечтой. Я отправляла Роналду видео, где танцую тверк. Он ответил, что хочет встретиться со мной. Ему всегда нравилось мое тело.
Напомним, у Роналду от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017). Кроме того, его невеста Джорджина Родригес в ближайшее время должна родить.
capitan76
Мастер по Родригесам))) А ведь это не только барби, но ещё и кены...
15:41
баламошка
марк де фоссен Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес...--------------------------Да он просто перепутал этих родригес,вот и всё))).нашли чё обсуждать!//////////////////Наконец-то хоть одна правдоподобная версия.
15:40
москвич23
беременных девушек не бывает, если она беременная, то она женщина
15:39
марк де фоссен
Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес...--------------------------Да он просто перепутал этих родригес,вот и всё))).нашли чё обсуждать!
15:38
баламошка
Нефилим Знаете как на 100% распознать гея? Они встречаются с куклами.//////////////Нефилим - ведущий геолог России)
15:37
oleg.bob
Словно мухи тут и там ходят слухи по домам...
15:34
Нефилим
Пиар типа он не гей. Знаете как 100% распознать гея? Они встречаются с куклами. Девушки вроде и красивые, но кукольной красотой, без души. И часто оказываются в центре секс - скандалов, для прикрытия. типа встречался с одной, изменил ей с другой, его застукали... Да и наконец какой нормальный мужик будет заводить детей сдавая сперму? Без сексуального контакта? ну это бред же!
15:34
баламошка
Долбаные клоуны)) Кристинке пора уже завязывать с футболом) Вот получит в этом году свой последний золотой мячик, а потом пусть валит на покой, он уже всё что мог сказал в футболе, пора попробовать себя в Дом-2.
15:28