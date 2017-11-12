СМИ: Криштиану Роналду изменил своей беременной девушке

Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес, которая лично рассказала об этом на реалити-шоу "Любовь на вершине".

– Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями, между нами было доверие, связь. Он приятный человек, и после того, как мы долго переписывались, было потрясающе встретиться с ним, – сказала Наташа Родригес. – Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.

Я думаю, он использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было моей мечтой. Я отправляла Роналду видео, где танцую тверк. Он ответил, что хочет встретиться со мной. Ему всегда нравилось мое тело.

Напомним, у Роналду от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017). Кроме того, его невеста Джорджина Родригес в ближайшее время должна родить.