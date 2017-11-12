15:23 | Футбол — Испания

СМИ: Криштиану Роналду изменил своей беременной девушке

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Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес, которая лично рассказала об этом на реалити-шоу "Любовь на вершине".

Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями, между нами было доверие, связь. Он приятный человек, и после того, как мы долго переписывались, было потрясающе встретиться с ним, – сказала Наташа Родригес. – Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.

Я думаю, он использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было моей мечтой. Я отправляла Роналду видео, где танцую тверк. Он ответил, что хочет встретиться со мной. Ему всегда нравилось мое тело.

Напомним, у Роналду от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017). Кроме того, его невеста Джорджина Родригес в ближайшее время должна родить.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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capitan76

Мастер по Родригесам))) А ведь это не только барби, но ещё и кены...

15:41

баламошка

марк де фоссен Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес...--------------------------Да он просто перепутал этих родригес,вот и всё))).нашли чё обсуждать!//////////////////Наконец-то хоть одна правдоподобная версия.

15:40

москвич23

беременных девушек не бывает, если она беременная, то она женщина

15:39

марк де фоссен

Нападающего "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, утверждает The Sun. Отмечается, что 32-летний португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес...--------------------------Да он просто перепутал этих родригес,вот и всё))).нашли чё обсуждать!

15:38

баламошка

Нефилим Знаете как на 100% распознать гея? Они встречаются с куклами.//////////////Нефилим - ведущий геолог России)

15:37

oleg.bob

Словно мухи тут и там ходят слухи по домам...

15:34

Нефилим

Пиар типа он не гей. Знаете как 100% распознать гея? Они встречаются с куклами. Девушки вроде и красивые, но кукольной красотой, без души. И часто оказываются в центре секс - скандалов, для прикрытия. типа встречался с одной, изменил ей с другой, его застукали... Да и наконец какой нормальный мужик будет заводить детей сдавая сперму? Без сексуального контакта? ну это бред же!

15:34

баламошка

Долбаные клоуны)) Кристинке пора уже завязывать с футболом) Вот получит в этом году свой последний золотой мячик, а потом пусть валит на покой, он уже всё что мог сказал в футболе, пора попробовать себя в Дом-2.

15:28