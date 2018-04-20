СМИ: Криштиану Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси

Появились новые данные о возможных финансовых махинациях нападающего "Реала" Криштиану Роналду, информирует Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Отмечается, что португалец владел долей в ряде отелей через фирму, зарегистрированную в Люксембурге. Есть еще родительская компания, которая расположена на острове Джерси. При этом имя Роналду в документах не фигурирует – везде значится его доверенное лицо. В налоговой декларации футболиста за 2015 год нет никаких данных о зоне льготного налогообложения на острове Джерси.

Напомним, Криштиану Роналду уже подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он сокрыл от налоговиков порядка 15 миллионов евро. Ранее появлялась информация о готовности Роналду заплатить 25 миллионов в виде компенсации в обмен на закрытие дела.