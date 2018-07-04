СМИ: Криштиану Роналду ищет дом в Турине

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду последние две недели ведет поиски дома в Турине, информирует Marca. Это говорит о его скором переходе в "Ювентус".

Ранее бывший президент туринского клуба Лучано Моджи сообщил, что португалец уже прошел медобследование в Мюнхене и подписал контракт с "Юве".

По информации СМИ, "Ювентус" заплатит за 33-летнего пфорварда порядка 100-120 миллионов евро. Зарплата чемпиона Европы в итальянском клубе составит порядка 30 миллионов за сезон.

Напомним, Роналду намекнул на возможное расставание с "Реалом" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Сообщается, что причиной тому послужил конфликт с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.