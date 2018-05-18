СМИ: Криштиану Роналду готов заплатить налоговой службе Испании 14 миллионов евро

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду готов пойти на сделку с налоговой службой Испании, чтобы дело в отношении него было закрыто. Как сообщает El Mundo Deportivo, соответствующее предложение португалец направил налоговикам, чтобы закрыть дело до начала ЧМ-2018.

По данным источника, Роналду готов признать нарушения по четырем эпизодам налоговых махинаций и заплатить 14 миллионов евро. Первоначальное предложение Роналду составляло 3,8 миллиона евро, но налоговая служба отказалась идти на сделку.

В Испании Роналду обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 14,8 миллиона евро, а с учетом суммы штрафа с португальца хотят взыскать 25,7 миллиона.