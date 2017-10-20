СМИ: Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА, утверждает Marca. Церемония награждения пройдет 23 октября в Лондоне. Победитель в категории будет выбраны по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Также на приз претендуют нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "ПСЖ" Неймар.

По информации испанского издания, лучшим тренером станет наставник "Реала" Зинедин Зидан. Кроме него в тройку претендентов входят Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Антонио Конте из "Челси"​.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получит награду лучшему голкиперу. Она будет вручаться впервые.

Напомним, что Криштиану Роналду в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в которой стал лучшим бомбардиром (12 голов). Также португалец был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.