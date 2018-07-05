СМИ: Криштиану будет представлен в качестве игрока "Ювентуса" 7 июля

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уже в субботу прилетит в Турин для подписания личного контракта с "Ювентусом", утверждает SportMediaset.

Генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта, а также спортивный дируетор Фабио Паратици собираются немедленно полететь в Мадрид на личном самолете, чтобы оформить трансфер португальского форварда.

На данный момент в Турине идут все необходимые приготовления к приезду чемпиона Европы. Как отмечается, уже в субботу Криштиану Роналду будет официально представлен публике в качестве игрока "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет получить более 100 миллионов евро за 33-летнего португальца. Его зарплата в "Юве" составит около 30 миллионов евро в год.

Роналду выразил желание покинуть "Реал" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Причиной послужили разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

​В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.

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