СМИ: Коутинью занялся поиском дома в Барселоне

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью попросил своих агентов приступить к поискам дома в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo. 25-летний бразилец планирует перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

На этой неделе игрок каталонцев, соотечественник Коутинью Паулинью в шутку сообщил, что люди уже занимаются подбором недвижимости для хавбека.

Ожидается, что "Барселона" заплатит "Ливерпулю" 150 миллионов евро за права на игрока. Сам футболист по условиям пятилетнего контракта заработает 60 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Коутинью принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, забив 12 мячей и сделав 9 результативных передач.