СМИ: Конте все еще может возглавить "Реал". Он - единственная альтернатива Солари

Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте может возглавить "Реал". Как утверждает AS, руководство "королевского клуба" рассматривает 49-летнего итальянца в качестве единственной альтернативы Сантьяго Солари, который в настоящий момент является исполняющим обязанности рулевого "сливочных".

С назначением Конте связаны две проблемы: заработная плата и длительность контракта. "Реал" готов предложить итальянцу 8 миллионов евро за сезон. Конте же просит зарплату в размере 10 миллионов евро, чтобы компенсировать издержки, связанные с разрывом контракта с "Челси". Кроме того, он желает заключить долгосрочное соглашение с "королевским клубом", а президент "Реала" Флорентино Перес намерен обезопасить себя в случае, если итальянец покажет неудовлетворительный результат.

Ранее сообщалось, что Конте отказался возглавить "Реал".

Напомним, 29 октября "королевский клуб" отправил в отставку Хулена Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов. "Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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