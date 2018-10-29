СМИ: Конте прибыл в Лондон для окончательного расторжения контракта с "Челси"

Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии.Антонио Конте прибыл в Лондон для того, чтобы окончательно расторгнуть контракт с "синими" и быть готовым возглавить "Реал", информирует Tuttomercatoweb.

49-летний итальянец все еще не расторг контракт с "Челси", однако лондонский клуб будет счастлив, если специалист возглавит "сливочных", ведь в таком случае соглашение будет разорвано без длительной судебной тяжбы.

Ранее сообщалось, что правление "Реала" созывает экстренное заседание, на котором будет принято окончательное решение по поводу судьбы главного тренеры команды Хулена Лопетеги. Мероприятие пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Лопетеги возглавил "Реал" летом этого года. Под руководством специалиста мадридский клуб занимает девятое место в таблице ла лиги, а накануне крупно проиграл "Барселоне" (1:5).

Также сообщалось, что руководство "Реала" планирует в ближайшие часы уволить главного тренера Лопетеги. Таким образом, о назначении Конте может быть объявлено уже в понедельник, 29 октября.

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