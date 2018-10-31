СМИ: Конте отказался возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте отказался возглавить "Реал", утверждает Sky Sports. По данным источника, итальянец решил, что проект в Мадриде ему не подходит, и будет ждать более подходящих вариантов. Он намерен отдыхать до конца нынешнего сезона. Ранее испанские СМИ сообщали, что Конте главный претендент на пост тренера "Реала".

Напомним, что Хулен Лопетеги был уволен с этого поста после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5 в матче чемпионата Испании. Временно исполняет обязанности главного тренера Сантьяго Солари.