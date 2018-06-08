СМИ: Конте отказал "Реалу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался от предложения "Реала" возглавить команду, сообщает Goal.

Хотя итальянец недоволен желанием руководства клуба нанять другого тренера, прежде не уволив его, он пока не собирается покидать команду. Даже если это в итоге случится, 48-летний специалист не хочет возглавлять "Реал", поскольку считает, что нынешний состав "сливочных" не сможет понять его тренерское видение.

Отметим, что контракт Конте, который руководит лондонцами с 2016 года, рассчитан еще на один год.

На пост главного тренера "Реала" также претендуют Маурисио Покеттино, Фернандо Йерро и Юрген Клопп.