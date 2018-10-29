16:34 | Футбол — Испания

СМИ: Конте назвал игрока, которого хочет видеть в "Реале"

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Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса"  Антонио Конте может в ближайшее время возглавить "Реал". Как утверждает Calcio Mercato, 49-летний итальянец хочет сделать своим первым приобретением в новом клубе хавбека "Манчестер Юнайтед"  Поля Погба

Ранее сообщалось, что Погба находится в напряженных отношениях с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, поэтому готов покинуть клуб. На 25-летнего француза также претендуют "Барселона" и "Ювентус".

Напомним, вчера "Реал" проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Сегодня руководство "королевского клуба" может уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Барселона - Реал

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