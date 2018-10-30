СМИ: Конте может возглавить "МЮ", а Моуринью - "Реал"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте хочет возглавить "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Gazetta dello Sport, именно поэтому итальянец приостановил переговоры с "Реалом", который ищет замену Хулену Лопетеги.

По данным источника, Конте может занять пост главного тренера "МЮ", если "Реал" договорится с Жозе Моуринью о возвращении. Президент "Реала" Флорентино Перес хотел бы видеть снова у руля команды португальца, однако это скорее всего случится лишь после окончания сезона, а до того времени "Реал" будет возглавлять Сантьяго Солари.