СМИ: каждый матч Бэйла обходится "Реалу" в один миллион евро

Издание AS подсчитало, что каждый матч нападающего Гарета Бэйла обходится "Реалу" в один миллион евро. В 2013 году "Королевский клуб" купил 28-летнего валлийца у "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 159 матчей во всех турнирах, при этом 19 раз он получал травмы различной степени тяжести.

По данным испанского издания, до 2016 года по старому контракту Бэйл получал 18 миллионов (с учетом премиальных и различных бонусов – 34,7 миллиона). С предыдущего сезона по новому договору зарплата Бэйла составляет 22 миллиона евро в год. В сезоне-2016/17 с учетом премиальных он получил от клуба 38,7 миллионов, в текущем – 25,86 миллиона. Таким образом, с 2013 года "Реал" заплатил футболисту 168,6 миллиона за 159 матчей – 1 060 377 евро за каждую игру.

В этом сезоне Бэйл провел за "Реал" 9 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.​