СМИ: Иско хочет перейти в "Манчестер Сити" зимой

Полузащитник "Реала" Иско зимой может перейти в "Манчестер Сити", если от английского клуба поступит официальное предложение. 26-летний испанский хавбек признался в этом одному из своих партнеров по команде.
Ранее сообщалось, что Иско может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.
"Манчестер Сити" интересовался хавбеком прошлым летом и попытается приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Иско провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи
Все о чемпионате Испании – здесь.
Загрузка...