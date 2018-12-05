СМИ: Иско хочет перейти в "Манчестер Сити" зимой

Полузащитник "Реала" Иско зимой может перейти в "Манчестер Сити"​, если от английского клуба поступит официальное предложение. 26-летний испанский хавбек признался в этом одному из своих партнеров по команде.

Ранее сообщалось, что Иско может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.

​"Манчестер Сити" интересовался хавбеком прошлым летом и попытается приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи

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