СМИ: Иньеста рассмотрит предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с зарплатой в 35 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста готов рассмотреть предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает sport.es. По данным источника, в Китае 33-летнему футболисту предлагают 35 миллионов евро за сезон. В октябре 2017 года хавбек заключил с каталонским клубом бессрочное соглашение, однако в контракте есть пункт, который позволит ему уйти из команды. Для этого Иньесте надо будет заранее предупредить команду до 30 апреля каждого года.

На данный момент за "Тяньцзинь Цюаньцзянь​" выступают Аксель Витсель и Алешандре Пату.