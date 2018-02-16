СМИ: Иньеста рассмотрит предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с зарплатой в 35 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста готов рассмотреть предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает sport.es. По данным источника, в Китае 33-летнему футболисту предлагают 35 миллионов евро за сезон. В октябре 2017 года хавбек заключил с каталонским клубом бессрочное соглашение, однако в контракте есть пункт, который позволит ему уйти из команды. Для этого Иньесте надо будет заранее предупредить команду до 30 апреля каждого года.
На данный момент за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступают Аксель Витсель и Алешандре Пату.